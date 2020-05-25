Водителей без прав предлагают лишать свободы на 15 лет, если они совершили ДТП

В Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому водителю без прав будет грозить до 15 лет лишения свободы, если его действия повлекли тяжелые последствия, сообщает РИА «Новости» .

Сейчас авторы инициативы проводят консультации, касающиеся дорожной безопасности и усиления ответственности людей, которые садятся за руль без водительского удостоверения.

«Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить <…> он сел и у него в руках две-три тонны железной смерти», — рассказал первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Он подчеркнул, что в законодательстве есть «пробел», так как нарушители ПДД без водительских прав несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть.

«Когда за руль садится человек, который непонятно где обучался — он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал — то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу», — добавил Лысаков.

В Омске задержали молодых водителей , которые демонстративно нарушали ПДД. 55.мвд.рф.

Законопроект планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии 2020 года, когда ГД перейдет на штатный режим работы.

Согласно действующему законодательству к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные водителем, находящимся в состоянии опьянения или покинувшим место происшествия. В этих случаях грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет в зависимости от тяжести последствий.

Напомним, накануне в Алтайском крае 26-летняя девушка выехала на встречную полосу и врезалась в мотоцикл. Двое детей погибли на месте и двое подростков пострадали. Выяснилось, что виновница ДТП была не только пьяной, но и без водительских прав.