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Жизнь

Водителей без прав предлагают лишать свободы на 15 лет, если они совершили ДТП

В Госдуме разрабатывают законопроект, согласно которому водителю без прав будет грозить до 15 лет лишения свободы, если его действия повлекли тяжелые последствия, сообщает РИА «Новости».

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Сейчас авторы инициативы проводят консультации, касающиеся дорожной безопасности и усиления ответственности людей, которые садятся за руль без водительского удостоверения.

«Если мы приравняем эти действия к действиям лиц, оставивших место ДТП или находящихся в состоянии опьянения, это будет серьезная острастка и мотивация, ведь садятся иногда те, кто не умеет ездить <…> он сел и у него в руках две-три тонны железной смерти», — рассказал первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Он подчеркнул, что в законодательстве есть «пробел», так как нарушители ПДД без водительских прав несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть.

«Когда за руль садится человек, который непонятно где обучался — он не обучался, это художественная самодеятельность, он нелегал — то он уже должен заранее знать, что его действия могут привести к трагическому исходу», — добавил Лысаков.

В Омске задержали молодых водителей, которые демонстративно нарушали ПДД.
В Омске задержали молодых водителей, которые демонстративно нарушали ПДД.
55.мвд.рф.

Законопроект планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии 2020 года, когда ГД перейдет на штатный режим работы.

Согласно действующему законодательству к умышленным относят нарушения ПДД, совершенные водителем, находящимся в состоянии опьянения или покинувшим место происшествия. В этих случаях грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет в зависимости от тяжести последствий.

Напомним, накануне в Алтайском крае 26-летняя девушка выехала на встречную полосу и врезалась в мотоцикл. Двое детей погибли на месте и двое подростков пострадали. Выяснилось, что виновница ДТП была не только пьяной, но и без водительских прав.

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