Стали известны подробности ДТП на Алтае с погибшими детьми: девушка была не только пьяна

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли и пострадали несовершеннолетние дети, сообщает региональный СК.

Напомним, трагедия произошла в Быстроистокском районе в понедельник вечером, 18 мая, на 6 км автодороги «Быстрый Исток — Верх Озерное».

Как уточняет СК, за рулем автомобиляя ВАЗ-2107 находилась 26-летняя местная жительница. Она допустила наезд на мотоцикл «Урал» под управлением 17-летнего подростка.

Находившиеся в коляске (люльке) мотоцикла мальчики 9 и 10 лет скончались на месте.

Мотоциклиста госпитализировали с открытым переломом голени. Его несовершеннолетняя 17-летняя пассажирка получила ушибы мягких тканей.

«Водитель автомобиля, не имеющая водительского удостоверения и находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за «нарушение правил эксплуатации транспортного средства лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В настоящее время девушка задержана, следствие готовит ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения.