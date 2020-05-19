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Происшествия

Двое детей погибли и два подростка пострадали на Алтае из-за пьяной девушки за рулем

В Алтайском крае сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором двое детей погибли и пострадали два 17−18 летних подростка, сообщает региональное МВД.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Трагедия произошла в Быстроистокском районе в понедельник вечером, 18 мая, на 6 км автодороги «Быстрый Исток — Верх Озерное».

«Водитель, женщина 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21070 в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со стороны села Быстрый Исток в сторону села Верх Озерное, не справилась с управлением и допустила столкновение с мотоциклом, под управлением водителя 2003 года рождения, который двигался во встречном направлении», — рассказали в ведомстве.

Мальчики 2009 и 2010 годов рождения, находившиеся в коляске (люльке) мотоцикла, скончались на месте происшествия до приезда скорой медпомощи.

Водителя мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Пассажирка мотоцикла — девушка 2003 года рождения, сидевшая позади водителя, получила телесные повреждения. Ей оказана помощь на месте.

Напомним, в 2019 году ужесточили ответственность за «пьяные» ДТП. Максимальный срок наказания — до 15 лет лишения свободы.

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