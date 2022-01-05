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Двое подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме дали признательные показания

В Костромской области задержали двух подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки. Они уже дали признательные показания, пишет Lenta.ru ссылаясь на сообщение Следственного комитета России.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

По версии следствия, 4 января девочка гуляла на ул. Северной Правды в Костроме. Спустя какое-то время ее похитили двое мужчин унесли в неизвестном направлении.

Следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции и добровольцы отряда «Лиза Алерт» организовали поиски ребенка.

Тело девочки было обнаружено в одном из общежитий Костромы. Baza сообщает: вечером к зданию пришли местные жители, чтобы выяснить, где подозреваемые.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Расследование продолжается.

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