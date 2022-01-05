Двое подозреваемых в похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме дали признательные показания

По версии следствия, 4 января девочка гуляла на ул. Северной Правды в Костроме. Спустя какое-то время ее похитили двое мужчин унесли в неизвестном направлении.
Следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции и добровольцы отряда «Лиза Алерт» организовали поиски ребенка.
Тело девочки было обнаружено в одном из общежитий Костромы. Baza сообщает: вечером к зданию пришли местные жители, чтобы выяснить, где подозреваемые.
В отношении похитителей возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Расследование продолжается.