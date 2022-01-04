Житель Мурманской области специально приехал в Кемерово, чтобы за деньги поджечь автомобиль

К полицейским города Кемерово обратился 19-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные подожгли его автомобиль Kia Rio во дворе дома, пишет «Сибдепо».

Сумма причиненного ущерба составила около 500 000 рублей. По камерам наблюдения удалось вычислить поджигателя. Им оказался 29-летний житель Мурманской области.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что злоумышленник нашел в интернете объявление о возможности заработать 70 тыс. рублей за выполнение заказа на уничтожение чужого имущества. Специально для этого он прилетел в Кемерово, ночью приехал на указанный адрес поджег заказанную иномарку и скрылся.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Фигурант дела задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.