Житель Мурманской области специально приехал в Кемерово, чтобы за деньги поджечь автомобиль

Сумма причиненного ущерба составила около 500 000 рублей. По камерам наблюдения удалось вычислить поджигателя. Им оказался 29-летний житель Мурманской области.
В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что злоумышленник нашел в интернете объявление о возможности заработать 70 тыс. рублей за выполнение заказа на уничтожение чужого имущества. Специально для этого он прилетел в Кемерово, ночью приехал на указанный адрес поджег заказанную иномарку и скрылся.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Фигурант дела задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.