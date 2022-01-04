4 января -5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Житель Мурманской области специально приехал в Кемерово, чтобы за деньги поджечь автомобиль

К полицейским города Кемерово обратился 19-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные подожгли его автомобиль Kia Rio во дворе дома, пишет «Сибдепо».

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Сумма причиненного ущерба составила около 500 000 рублей. По камерам наблюдения удалось вычислить поджигателя. Им оказался 29-летний житель Мурманской области.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что злоумышленник нашел в интернете объявление о возможности заработать 70 тыс. рублей за выполнение заказа на уничтожение чужого имущества. Специально для этого он прилетел в Кемерово, ночью приехал на указанный адрес поджег заказанную иномарку и скрылся.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Фигурант дела задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость