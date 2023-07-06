Двое водителей пострадали в ДТП на трассе Алейск - Калманка

Серьезное ДТП произошло на трассе Алейск - Калманка в Топчихинском районе. Пострадало двое водителей иномарок. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

Предварительно установлено, что 26-летний мужчина, управляя Hyundai Solaris, ехал со стороны Алейска в направлении Барнаула.

Водитель иномарки решил обогнать другой автомобиль и столкнулся с Hyundai Elantra, под управлением 54-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Solaris получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.

Водитель Elantra также получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее машина перевернулась на трассе Павловск - Ребриха. В аварии пострадал водитель Daewoo Musso, он получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его госпитализировали в больницу.