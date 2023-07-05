5 июля
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Происшествия

Машина перевернулась на трассе Павловск - Ребриха. Есть пострадавший

Легковой автомобиль перевернулся на трассе Павловск - Ребриха вечером 4 июля. Есть пострадавший. Подробности сообщила Госавтоинспекция.

Авария на трассе Павловск - Ребриха
Авария на трассе Павловск - Ребриха
Инцидент Барнаул

Установлено, что 46-летний мужчина управлял автомобилем Daewoo Musso и ехал со стороны Павловска в направлении Ребрихи.

Водитель решил обогнать по обочине автомобиль Renault Megane, который ехал в попутном направлении. Однако он не справился с управлением и столкнулся с иномаркой. В результате ДТП Daewoo Musso съехал в кювет и опрокинулся.

В аварии пострадал водитель Daewoo Musso, он получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его госпитализировали в больницу.

Ранее легковушка столкнулась лоб в лоб с микроавтобусом на трассе Поспелиха - Курья.

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