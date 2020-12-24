Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 декабря -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Двое жителей Алтая получили сроки за кражу 8 кг взрывчатки

Суд вынес приговор двум жителям Алтайского края за хищение и сбыт взрывчатки. Один из них работал на предприятии «Сибирь Полиметаллы», откуда и похитил аммонит, рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.

В Алтайском крае пресекли сбыт взырвчатки.
В Алтайском крае пресекли сбыт взырвчатки.
Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Преступников задержали с поличным при попытке сбыть 8 кг взрывчатого вещества промышленного производства, представляющего собой смесь тротила и аммиачной селитры, а также средства для инициирования взрывчатки.

Один из злоумышленников, работая на «Сибирь Полиметаллы», имел доступ к выдаваемым для производства взрывных работ веществам и техническим средствам. За несколько смен он похитил аммонит, промышленный электродетонатор и детонирующий шнур.

Ему суд назначил штраф в 100 тыс. рублей и 3,5 лет условно, так как у мужчины трое несовершеннолетних детей. Подельник получил 4 года колонии строгого режима и штраф такого же размера.

УФСБ России по Алтайскому краю просит жителей региона, которым известны аналогичные факты, сообщать о них по телефону доверия: 63−81−55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.

Все, кто добровольно сдаст оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.

Ранее сотрудники ФСБ на Алтае нашли тайники с сигаретами.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость