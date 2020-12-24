Двое жителей Алтая получили сроки за кражу 8 кг взрывчатки

Суд вынес приговор двум жителям Алтайского края за хищение и сбыт взрывчатки. Один из них работал на предприятии «Сибирь Полиметаллы», откуда и похитил аммонит, рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.

Преступников задержали с поличным при попытке сбыть 8 кг взрывчатого вещества промышленного производства, представляющего собой смесь тротила и аммиачной селитры, а также средства для инициирования взрывчатки.

Один из злоумышленников, работая на «Сибирь Полиметаллы», имел доступ к выдаваемым для производства взрывных работ веществам и техническим средствам. За несколько смен он похитил аммонит, промышленный электродетонатор и детонирующий шнур.

Ему суд назначил штраф в 100 тыс. рублей и 3,5 лет условно, так как у мужчины трое несовершеннолетних детей. Подельник получил 4 года колонии строгого режима и штраф такого же размера.

УФСБ России по Алтайскому краю просит жителей региона, которым известны аналогичные факты, сообщать о них по телефону доверия: 63−81−55, или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.

Все, кто добровольно сдаст оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.

Ранее сотрудники ФСБ на Алтае нашли тайники с сигаретами.