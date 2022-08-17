Двое жителей Сибири пойдут под суд за слив данных абонента о телефонных переговорах

В прошлом году неизвестный обратился к 23-летнему мужчине, который работал в фирме, занимающейся электросвязью. Неустановленное лицо попросило передать данные о переговорах абонента МТС.
Мужчина обратился к 20-летнему коллеге за помощью, тот согласился. Соучастник передал сведения об абонентском номере и данные о детализации телефонных соединений своему коллеге. В свою очередь он передал эти данные сведения неизвестному.
За это обвиняемые получили по 3 тысячи рублей.
Также следователи установили, что в том же году 23-летний обвиняемый совершил аналогичное преступление, предоставив неустановленному лицу данные о телефонных переговорах абонента, составляющие тайну. За это он так же получил денежное вознаграждение в размере не менее 3000 рублей.
Против молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Обвиняемым грозит до 4 лет колонии.
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