Двое жителей Сибири пойдут под суд за слив данных абонента о телефонных переговорах

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела против двух местных жителей. Их обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В прошлом году неизвестный обратился к 23-летнему мужчине, который работал в фирме, занимающейся электросвязью. Неустановленное лицо попросило передать данные о переговорах абонента МТС.

Мужчина обратился к 20-летнему коллеге за помощью, тот согласился. Соучастник передал сведения об абонентском номере и данные о детализации телефонных соединений своему коллеге. В свою очередь он передал эти данные сведения неизвестному.

За это обвиняемые получили по 3 тысячи рублей.

Также следователи установили, что в том же году 23-летний обвиняемый совершил аналогичное преступление, предоставив неустановленному лицу данные о телефонных переговорах абонента, составляющие тайну. За это он так же получил денежное вознаграждение в размере не менее 3000 рублей.

Против молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Обвиняемым грозит до 4 лет колонии.

Ранее многодетный отец устроил серию лжеминирований, чтобы не остаться без квартиры.