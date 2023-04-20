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Происшествия

Двор частного дома вспыхнул ночью в алтайском поселке

Постройки во дворе частного дома вспыхнули в поселке Лебяжье ночью на 20 апреля. Об этом сообщают сотрудники ГУ МЧС.

Пожар в поселке Лебяжье
Пожар в поселке Лебяжье
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сообщение о пожаре поступило в 23:27. Горели хозяйственные постройки во дворе дома по улице Озерная.

На место происшествия прибыли 37 человек и восемь единиц техники. Постройки открытым огнем, пламя рисковало перекинуться на соседние строения.

Спасатели тушили пожар около часа. Во время тушения бойцы вынесли из опасной зоны три газовых баллона. Их разгерметизация могла привести к серьезным последствиям.

В пожаре никто не пострадал.

В Алтайском крае с 12 апреля объявлено о начале пожароопасного сезона.

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