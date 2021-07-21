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Происшествия

Дворник нашел в мусорном баке переносной зенитный ракетный комплекс

В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), пишет «Комсомольская правда».

Мусорные контейнеры.
Мусорные контейнеры.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Россиянин увидел лежащий около мусорного контейнера металлический зеленый тубус, напоминающий боевое оружие. Мужчина обратился в экстренные службы и полицию.

На место происшествия тут же прибыли саперы, кинологи и эксперты-криминалисты.

Подозрительный предмет был изъят, им оказался тубус ПЗРК 9П39 «Игла».

Взрывчатых веществ в нем не оказалось, пишет Lenta.ru. Правоохранители выясняют, как комплекс оказался на мусорке в городском дворе, проводится проверка.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка в мусорном баке.

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