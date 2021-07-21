В Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном баке переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), пишет «Комсомольская правда».

Россиянин увидел лежащий около мусорного контейнера металлический зеленый тубус, напоминающий боевое оружие. Мужчина обратился в экстренные службы и полицию.

На место происшествия тут же прибыли саперы, кинологи и эксперты-криминалисты.

Подозрительный предмет был изъят, им оказался тубус ПЗРК 9П39 «Игла».

Взрывчатых веществ в нем не оказалось, пишет Lenta.ru. Правоохранители выясняют, как комплекс оказался на мусорке в городском дворе, проводится проверка.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка в мусорном баке.