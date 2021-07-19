В сибирской мусорке обнаружили замороженное тело младенца

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после обнаружения новорожденного ребенка в мусорном баке, сообщает региональный СК.

Тело новорожденной девочки нашли днем 18 июля в Ачинске — возле многоквартирных жилых домов.

«Обнаружено тело ребенка женского пола с признаками промерзания», — рассказали в ведомстве.

Возбудили дело по признакам «убийства матерью новорожденного ребенка» — до 5 лет лишения свободы.

Следователи выясняют местонахождение матери, при этом не исключают, что замороженное тело могли привезти из соседних населенных пунктов.

Ранее в Барнауле прохожий обнаружил жуткую находку — в кустах за детским садом лежали окровавленные полотенца и сгоревшие останки младенца.