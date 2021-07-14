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Происшествия

Соцсети: в Барнауле случайно нашли обгоревшие останки младенца

Гулявший с собакой житель Барнаула случайно наткнулся на останки новорожденного ребенка, сообщил паблик «Инцидент Барнаул».

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Обгоревшие останки мальчика заметили в первой половине дня 12 июля на ул. Советской Армии, 48а в кустах за детским садом.

Прохожий наткнулся на недогоревшую пяточку младенца и позвонил в полицию, пишет источник.

Правоохранители, со слов свидетелей, начали ходить по домам и расспрашивать о беременных. Местные жители рассказали о женщине из соседнего дома, которая ходила беременная, но недавно живот пропал.

«Она с мужем утверждает, что не была беременной, но её все равно задержали. Вчера должна была приехать полиция смотреть камеры в павильоне, который находится в их доме куда она всегда заходила, смотреть был живот или нет», — написала участница сообщества.

В СУ СКР по Алтайскому краю пока отказались комментировать случившееся.

На месте следственно-оперативная группа нашла жидкость для розжига, пустую бутылку водки, фрагменты полотенца со следами крови, указал Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Барнаульцы пришли в ужас, хотя такие истории не редкость. Например, в 2019 году 26-летняя жительница Бийска убила 11-месячную дочь, швырнув в стену. Потом женщина завернула тело в полиэтиленовый пакет и отнесла в подъезд одного из жилых домов. Труп младенца обнаружили случайные прохожие.

В Красноярском крае женщина выбросила новорожденного в пакете. Его нашли на берегу Енисея.

В Свердловской области мать постирала грудничка в стиральной машине. Сама женщина заявила, что ребенок родился мертвым. Однако местные жители говорят, что девочка родилась живая, но роды были преждевременными.

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