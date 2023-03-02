2 марта
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Происшествия

Двух барнаульских грузоперевозчиков будут судить за дачу взяток

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении грузоперевозчиков за дачу взятки должностному лицу в значительном размере, сообщает СК по Алтайскому краю.

Взятка, подкуп.
Взятка, подкуп.

Обвиняемые занимались тяжеловесным и крупногабаритным грузом. Они дважды давали взятки за свободную выдачу им разрешений на перевозку по барнаульским дорогам.

В период с 2020 по 2022 год сотрудник отдела дорожного хозяйства незаконным путем получил деньги на общую сумму 92 тыс. рублей.

Обвиняемые полностью признали вину.

Уголовное дело в отношении взяткополучателя — уже бывшего сотрудника комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, в настоящее время рассматривают в суде.

Ранее стало известно, что средний размер взятки вырос в Алтайском крае за несколько лет.

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