Двух барнаульских грузоперевозчиков будут судить за дачу взяток

Обвиняемые занимались тяжеловесным и крупногабаритным грузом. Они дважды давали взятки за свободную выдачу им разрешений на перевозку по барнаульским дорогам.
В период с 2020 по 2022 год сотрудник отдела дорожного хозяйства незаконным путем получил деньги на общую сумму 92 тыс. рублей.
Обвиняемые полностью признали вину.
Уголовное дело в отношении взяткополучателя — уже бывшего сотрудника комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, в настоящее время рассматривают в суде.
Ранее стало известно, что средний размер взятки вырос в Алтайском крае за несколько лет.