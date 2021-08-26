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Происшествия

Двух школьниц сбила иномарка на пешеходном переходе в Алтайском крае

Две девочки 14 лет пострадали под колесами Nissan Bluebird в Бийске. Школьницы переходили дорогу по пешеходному переходу.

Две девочки пострадали под колесами иномарки в Бийске.
Две девочки пострадали под колесами иномарки в Бийске.
"Инцидент Бийск"

Авария произошла около 9:35 на ул. Мерлина, в районе дома № 2, сообщает «Инцидент Бийск» со ссылкой на полицию.

За рулем иномарки была 25-летняя женщина. Пешеходов госпитализировали с травмами.

Две девочки пострадали под колесами иномарки в Бийске.
Две девочки пострадали под колесами иномарки в Бийске.
«Инцидент Бийск»

На месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Этот пешеходный переход считается одним из самых опасных — водители там не всегда тормозят и не пропускают пешеходов, пишет «Бийский рабочий».

22 августа в селе Вылково в Тюменцевском районе водитель за рулем Toyota Caldina сбил троих детей, которые ехали на велосипедах по обочине дороги. Одна из девочек скончалась.

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