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Происшествия

На Алтае водитель сбил трех девочек на обочине, одна погибла

22 августа в селе Вылково в Тюменцевском районе Алтайского края водитель за рулем Toyota Caldina сбил троих детей, которые ехали на велосипедах по обочине дороги, пишут «Каменские известия».

Велосипед. ДТП.
Велосипед. ДТП.
mvd.ru

46-летний водитель при выполнении обгона выехал на встречную полосу дороги, не справился с управлением и вылетел на левую обочину, где ехали девочки.

Одна из них, девочка 8 лет, от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Две других, 8 и 11 лет, с травмами были госпитализированы в Тюменцевскую ЦРБ.

Дети были без сопровождения взрослых и ехали от игровой площадки в сторону дома. На велосипедах были световозвращатели.

Все пострадавшие жили по соседству.

В тот же день четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Новосибирск — Камень-на-Оби.

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