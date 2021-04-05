5 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Двух подростков на льдине унесло в Обь

Вечером 5 апреля в Новосибирской области двух подростков унесло на льдине в Обь. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе На ОбьГЭСе в социальной сети «Вконтакте».

Весенний лед на Оби.
Весенний лед на Оби.
22.mchs.gov.ru

Как пишет НГС, подростков на льдине заметила жительница поселка Огурцово. Женщина обратилась к экстренным службам.

В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что к ним обращались за помощью, и спасатели приезжали на место. Однако на реке они никого не обнаружили. Позже выяснилось, что до приезда МЧС на месте побывали сотрудники аварийно-спасательной службы — они и спасли подростков, обнаружив их при помощи аэробота.

Благополучно завершилась спасательная операция на реке Обь, спасателями МАСС были найдены и сняты со льдины двое подростков 16 и 15 лет. На разведку и поиск людей вышел аэробот службы МАСС. Двигаясь вверх по реке, в сторону плотины, в 15:54 спасатели действительно увидели двух людей на льдине.

Спасатели помогли детям перебраться на борт, осмотрели их, надели спасательные жилеты. Выяснилось, что подростки катались с горки, подошли к краю реки и не сразу заметили, что лед треснул.

Подростков передали сотрудникам полиции.

В январе в Иркутской области на озере Байкал под лед провалился внедорожник Nissan Patrol, на котором путешествовали иностранные туристы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость