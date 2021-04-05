Двух подростков на льдине унесло в Обь

Вечером 5 апреля в Новосибирской области двух подростков унесло на льдине в Обь. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в сообществе На ОбьГЭСе в социальной сети «Вконтакте».

Как пишет НГС, подростков на льдине заметила жительница поселка Огурцово. Женщина обратилась к экстренным службам.

В ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что к ним обращались за помощью, и спасатели приезжали на место. Однако на реке они никого не обнаружили. Позже выяснилось, что до приезда МЧС на месте побывали сотрудники аварийно-спасательной службы — они и спасли подростков, обнаружив их при помощи аэробота.

Благополучно завершилась спасательная операция на реке Обь, спасателями МАСС были найдены и сняты со льдины двое подростков 16 и 15 лет. На разведку и поиск людей вышел аэробот службы МАСС. Двигаясь вверх по реке, в сторону плотины, в 15:54 спасатели действительно увидели двух людей на льдине.

Спасатели помогли детям перебраться на борт, осмотрели их, надели спасательные жилеты. Выяснилось, что подростки катались с горки, подошли к краю реки и не сразу заметили, что лед треснул.

Подростков передали сотрудникам полиции.

В январе в Иркутской области на озере Байкал под лед провалился внедорожник Nissan Patrol, на котором путешествовали иностранные туристы.