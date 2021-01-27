Внедорожник иностранных туристов провалился под лед на Байкале, когда из него вышла женщина

Инцидент произошел 26 января. Около 11 часов утра группа туристов выехала на лед в районе мыса Хобой.
«Женщина вышла из транспортного средства сделать несколько кадров, в это время лед под автомобилем просел и начал разрушаться. В салоне находились два человека. Мужчинам удалось покинуть тонущий внедорожник», — рассказали в ведомстве.
До берега туристы добирались пешком. Помощь оказали очевидцы, которые доставили путешественников в поселок Хужир.
При этом один из туристов, 50-летний мужчина, получил обморожение 2 степени, потому что шел в мокрой одежде — его отправили в больницу.
В МЧС отметили, что выезд на потенциально опасные участки запрещен, для этого устанавливают предупреждающие знаки на русском, английском и китайском языках.
Водителя автомобиля проверяют на соблюдение требований безопасности. Ему грозит административная ответственность.
Ранее в Алтайском крае рыбак на мотоцикле провалился в полынью прямо под знаком «Выезд на лед запрещен».