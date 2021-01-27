Внедорожник иностранных туристов провалился под лед на Байкале, когда из него вышла женщина

В Иркутской области на озере Байкал под лед провалился внедорожник Nissan Patrol, на котором путешествовали иностранные туристы, сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошел 26 января. Около 11 часов утра группа туристов выехала на лед в районе мыса Хобой.

«Женщина вышла из транспортного средства сделать несколько кадров, в это время лед под автомобилем просел и начал разрушаться. В салоне находились два человека. Мужчинам удалось покинуть тонущий внедорожник», — рассказали в ведомстве.

До берега туристы добирались пешком. Помощь оказали очевидцы, которые доставили путешественников в поселок Хужир.

При этом один из туристов, 50-летний мужчина, получил обморожение 2 степени, потому что шел в мокрой одежде — его отправили в больницу.

В МЧС отметили, что выезд на потенциально опасные участки запрещен, для этого устанавливают предупреждающие знаки на русском, английском и китайском языках.

Водителя автомобиля проверяют на соблюдение требований безопасности. Ему грозит административная ответственность.

Ранее в Алтайском крае рыбак на мотоцикле провалился в полынью прямо под знаком «Выезд на лед запрещен».