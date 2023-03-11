11 марта
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Происшествия

Двух рыбаков на Оби спасли сотрудники МЧС

Накануне двое рыбаков поехали на мотобуксировщике поудить рыбу на льду Оби под Барнаулом.

Спасение рыбаков.
Спасение рыбаков.
22.mchs.gov.ru

Вечером в службу спасения города поступила просьба о помощи от мужчин — они оказались в западне.

Рыбаки оказались отрезаны вышедшей на лед водой от обратной дороги, мотобуксировщик застрял. Вымокнув и отчаявшись выбраться самостоятельно, любители рыбной ловли обратились к спасателям, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Спасатели выехали на поиски мужчин по весеннему льду на судне на воздушной подушке. Вскоре нашли рыбаков. Помощь медиков не понадобилась, хоть мужчины изрядно замерзли.

Ранее вертолет направили для спасения 50 рыбаков на отколовшейся льдине. Между тем тела трех рыбаков нашли в палатке на льду сибирского озера.

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