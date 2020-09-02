Двух россиян осудили в Белоруссии по делу о взрыве на праздничном салюте

В Минске суд приговорил сотрудников российской компании «Пиро-Росс» Максимилиана Сапронова и Константина Денисова к трем годам лишения свободы в колонии-поселении по уголовному делу о взрывах в июле 2019 года во время салюта ко Дню независимости Белоруссии, сообщает Tut.by.

К такому же сроку приговорили гражданина Белоруссии, офицера Минской военной комендатуры Алексея Круглика.

Россиян обвинили в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере (ст. 299, ч. 2 УК Белоруссии).

Инженеры предприятия-изготовителя вместе с офицером Минской военной комендатуры ножами сняли часть оболочки снарядов и зарядили их в ствол мортиры. И при запуске салюта снаряды взорвались на низкой высоте и в стволах мортир.

В итоге 3 июля 2019 года один человек погиб и 10 получили ранения во время фейерверка ко Дню независимости Белоруссии, пишет polit.ru.

Выяснилось, что из 480 фейерверков калибра 195 мм, заряженных в салютные установки, более 190 не соответствовали требованиям безопасности.

Правоохранители задержали двух сотрудников российской компании-поставщика фейерверков, которые занимались организацией салюта, а 17 июля предъявили им обвинение.