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Происшествия

Двухлетний капремонт в сибирской школе «закончился помпезно» — полностью обрушилась стена

В Кемеровской области обрушилась стена здания школы, которую по решению губернатора закрыли на ремонт, сообщает администрация города Мыски.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Инцидент произошел ночью 16 июля — обрушилась внешняя стена. Еще 11 июля на ней обнаружили большую трещину.

В связи с этим администрация города выдала предписание подрядной организации на временное приостановление работ.

«14 июля на выездном совещании совместно с проектировщиками и представителями министерства строительства Кузбасса было принято решение о полной приостановке работ на объекте», — отметили в сообщении.

Пострадавших в результате обрушения нет. Территорию объекта оградили и усиленно охраняют.

Работы планируют возобновить после полного обследования здания специалистами.

Как отмечает «Газета Кемерова», школу № 6 закрыли на капитальный ремонт летом 2018 года. В школе побывал глава региона Сергей Цивилев и заявил, что детям в ней находиться опасно.

Примечательно, что капремонт здания не проводили 57 лет. После решения губернатора детей распределили по другим школам.

Ранее в Барнауле на средства загадочно умершего миллиардера Дмитрия Босова сделали ремонт в школе.

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