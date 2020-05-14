На средства загадочно умершего миллиардера Босова сделали ремонт в барнаульской школе

Известный московский предприниматель Дмитрий Босов, о гибели которого стало известно 6 мая, в декабре 2019 года предложил помочь барнаульской гимназии № 45. Миллиардер окончил ее с золотой медалью в 1985 году.

В школе не хватало одного спортивного зала для проведения полноценных уроков физкультуры. На средства предпринимателя переоборудовали слесарную мастерскую во второй спортзал, чтобы там проводить отдельно занятия с малышами, пишет «Алтайский спорт».

Миллиардер перевел школе 3,7 млн рублей. На эти деньги не только сделали ремонт, но и закупили необходимое оборудование.

Директор гимназии № 45 Ольга Гайн рассказала, что Дмитрий Босов через помощника связался со школой в конце 2019 года.

«Сейчас в полном объеме имеется все оборудование для занятий легкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом, фитнесом», — поделилась она.

Смерть Дмитрия Босова

О гибели предпринимателя стало известно 6 мая. Крупнейший акционер и глава совета директоров группы «Аллтек» Дмитрий Босов покончил с собой в своем доме в подмосковном поселке Усово. Бизнесмену было 52 года.

Позже появилась версия, что причиной гибели Босова мог быть не только суицид, но и неосторожное обращение с оружием.

Предприниматель занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов по версии Forbes.

Миллиардер родился 27 марта 1968 года в Барнауле. Отец был начальником цеха на заводе «Трансмаш», позже — заместителем генерального директора завода «Кристалл».

Мать была преподавателем английского языка, профессором одного из московских вузов.