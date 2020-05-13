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Происшествия

В деле о суициде миллиардера из Барнаула появилась еще одна версия

Причиной гибели миллиардера Дмитрия Босова мог быть не только суицид, пишет РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена и источник в правоохранительных органах.

Дмитрий Босов.
Дмитрий Босов.
https://www.instagram.com/p/B_4Hkq8lON8/

Следствие рассматривает и вторую версию — неосторожное обращение с оружием.

Версия убийства не рассматривается. Как рассказал один из собеседников агентства, Босов периодически нарушал правила обращения с оружием. Из пистолета Glock, который нашли рядом с телом бизнесмена в подмосковном поселке Усово, некоторое время назад «был сделан случайный выстрел». Но тогда никто не пострадал, рассказал источник, пишет bfm.ru.

О гибели Дмитрия Босова стало известно 6 мая. Похоронили его 10 мая на Троекуровском кладбище.

Босов занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов по версии Forbes.

Босов — крупнейший акционер и глава совета директоров группы «Аллтек», контролирующей компанию «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей.

Он также был совладельцем еще нескольких угольных компаний, включая «ВостокУголь». «Аллтеку» принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Миллиардер родился 27 марта 1968 года в Барнауле. Отец был начальником цеха на заводе «Трансмаш», позже — заместителем генерального директора завода «Кристалл».

Мать была преподавателем английского языка, профессором одного из московских вузов.

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