В загадочной смерти миллиардера Босова из Барнаула может появиться новая версия

Миллиардер Дмитрий Босов, тело которого 6 мая обнаружили в особняке на Рублевке, перед смертью звонил своим четверым детям. Теперь они подозревают конкурентов в причастности к смерти отца и настаивают на возбуждении уголовного дела.

Источник, близкий к семье погибшего, рассказал об этом «МК». Сыновья Босова — 30-летний Артем и 24-летний Антон — считают, что в смерти миллиардера было много странного.

При этом подробностями они не делятся даже с матерью и ожидают разговора со следователем.

Собеседник издания отметил, что если бы у следствия были хоть какие-то намеки на причастность третьих лиц к смерти Босова, было бы заведено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Однако пока в материалах проверок по инциденту «все пусто». Как писал NEWS.ru, рядом с его телом нашли пистолет Glock. Следов присутствия третьих лиц рядом с бизнесменом в последние минуты его жизни не обнаружено.

Свеча. CC0

Босов занимал 86-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов по версии Forbes. Миллиардер родился 27 марта 1968 года в Барнауле. Отец был начальником цеха на заводе «Трансмаш», позже — заместителем генерального директора завода «Кристалл».

Мать была преподавателем английского языка, профессором одного из московских вузов.