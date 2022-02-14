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Происшествия

Двухлетний малыш выпал из окна в Барнауле

Утром 14 февраля из окна квартиры дома по пр. Южный Власихинский в Барнауле выпал двухлетний мальчик.

В Барнауле из окна выпал ребенок.
В Барнауле из окна выпал ребенок.
altai-krai.sledcom.ru

Ребенок был дома вместе с матерью и дедушкой. Взрослые решили проветрить детскую и открыли окно. Ребенок был без присмотра и выпал вниз с шестого этажа.

Мальчик отделался переломом ноги.

«В настоящее время на месте происшествия работает следователь СК. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее руководитель филиала Школы детской безопасности рассказала про наиболее опасные для жизни и здоровья детей места в подъездах многоквартирных домов.

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