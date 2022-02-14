Двухлетний малыш выпал из окна в Барнауле

Ребенок был дома вместе с матерью и дедушкой. Взрослые решили проветрить детскую и открыли окно. Ребенок был без присмотра и выпал вниз с шестого этажа.
Мальчик отделался переломом ноги.
«В настоящее время на месте происшествия работает следователь СК. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Ранее руководитель филиала Школы детской безопасности рассказала про наиболее опасные для жизни и здоровья детей места в подъездах многоквартирных домов.