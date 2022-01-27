27 января -14°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Названы самые опасные места для детей в подъезде многоэтажки

Руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович рассказала РИА «Новости» про наиболее опасные для жизни и здоровья детей места в подъездах многоквартирных домов.

Российский лифт.
Российский лифт.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Баландович отметила, что наиболее опасным для детей является лифт, поскольку они воспринимают его как игровой аттракцион.

В связи с этим важно объяснить ребенку, что ни в коем случае в кабине нельзя прыгать, играть, а также кататься вверх-вниз, нажимая на все кнопки подряд.

«Дети могут потянуться за своей вещью в процессе закрытия дверей или передумать ехать, резко испугавшись, и выбежать в момент закрытия дверей, ввиду чего можно получить травмы различной степени тяжести. Нередки случаи, когда дети застревают в лифте и в дальнейшем у них развиваются такие фобии, как боязнь темноты, клаустрофобия и страх остаться одному», — подчеркнула эксперт.

Подъезд дома, расположенного на ул. Островского, 21.
Подъезд дома, расположенного на ул. Островского, 21.
Анна Зайкова.

Другая опасность — лестницы, поскольку дети могут попытаться прокатиться на перилах или перепрыгнуть через несколько ступенек, что чревато ушибами, вывихами и переломами.

«Еще на лестницах, особенно в старых домах, могут быть разбросаны битые стекла, окурки, шприцы, о которые ребенок может пораниться и даже занести инфекцию. Кроме того, лестницы зачастую отделены от жилого этажа и при наступлении беды ребенка можно банально не услышать», — объяснила специалист.

Не меньшую опасность для детей несут и последние этажи многоэтажек, где предусмотрен выход на крышу.

Баландович отметила, что ребенок не в состоянии оценить всю опасность ситуации, и он может воспринять такую вылазку, как испытание или отличный шанс сделать красивую фотографию.

Поэтому важно не только объяснить ребенку, что такие выходы опасны, но и попросить соседей периодически проверять надежность замков на дверях, ведущих на крышу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость