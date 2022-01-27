Названы самые опасные места для детей в подъезде многоэтажки

Руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович рассказала РИА «Новости» про наиболее опасные для жизни и здоровья детей места в подъездах многоквартирных домов.

Баландович отметила, что наиболее опасным для детей является лифт, поскольку они воспринимают его как игровой аттракцион.

В связи с этим важно объяснить ребенку, что ни в коем случае в кабине нельзя прыгать, играть, а также кататься вверх-вниз, нажимая на все кнопки подряд.

«Дети могут потянуться за своей вещью в процессе закрытия дверей или передумать ехать, резко испугавшись, и выбежать в момент закрытия дверей, ввиду чего можно получить травмы различной степени тяжести. Нередки случаи, когда дети застревают в лифте и в дальнейшем у них развиваются такие фобии, как боязнь темноты, клаустрофобия и страх остаться одному», — подчеркнула эксперт.

Подъезд дома , расположенного на ул. Островского , 21. Анна Зайкова.

Другая опасность — лестницы, поскольку дети могут попытаться прокатиться на перилах или перепрыгнуть через несколько ступенек, что чревато ушибами, вывихами и переломами.

«Еще на лестницах, особенно в старых домах, могут быть разбросаны битые стекла, окурки, шприцы, о которые ребенок может пораниться и даже занести инфекцию. Кроме того, лестницы зачастую отделены от жилого этажа и при наступлении беды ребенка можно банально не услышать», — объяснила специалист.

Не меньшую опасность для детей несут и последние этажи многоэтажек, где предусмотрен выход на крышу.

Баландович отметила, что ребенок не в состоянии оценить всю опасность ситуации, и он может воспринять такую вылазку, как испытание или отличный шанс сделать красивую фотографию.

Поэтому важно не только объяснить ребенку, что такие выходы опасны, но и попросить соседей периодически проверять надежность замков на дверях, ведущих на крышу.