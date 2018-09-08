Двухлетний ребенок из Барнаула убежал из детского сада и пришел за покупками

Работники ТЦ «Простор» на ул. Малахова рассказали, что к ним в магазин пришел мальчик возрастом около 2 лет. Позже выяснилось, что он ушел из детского сада, сообщают в группе « Инцидент Барнаул ».

Историю рассказала участница сообщества Александра:





Я работаю в магазине и сегодня, 7 сентября, к нам приходит особенный покупатель двух лет, один, набирает машинки и идет на кассу. Мы, сотрудники, начинаем его расспрашивать, мол, где мама? У нас в магазине частенько ребятишки уходят в игрушки, пока родители обувь выбирают. Его ответ меня «убил»: «Мама дома». Вы представляете?!

По словам очевидцев, мальчик был одет аккуратно — видно, что одевал взрослый, сам ребенок в этом возрасте так бы не оделся.



Ребенок пробыл в магазине больше часа. В ТЦ неоднократно делали объявления по громкой связи о пропаже ребенка. Охрана начала обходить соседние ТЦ (рядом расположены «Весна» и «Огни»).

Александра,

участница сообщества «Инцидент Барнаул»:

И о чудо, прибегает толпа тёток, все на телефонах — мол, нашли, нашли. И выясняется, что мальчик ушел из детского сада, когда они вышли на утреннюю прогулку.

Пока не ясно, насколько вся информация соответствует дейсвительности. Комментаторы обращают внимание, что в округе расположен только один муниципальный детский сад. Однако неподалеку есть еще несколько частных организаций.