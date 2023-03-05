Двум сибирским пенсионеркам помогли спастись от мошенников

Курьер отговорил красноярскую пенсионерку передавать деньги мошенникам. А в Иркутской области водитель такси помешал злоумышленникам похитить у другой пожилой женщины крупную сумму. Об этом сообщают региональные отделения МВД.

Мужчина в Красноярске устроился курьером, не уточнив своих будущих обязанностей. В первом же заказе он должен был забрать пакет.

На месте он увидел взволнованную пожилую женщину. Курьер сразу догадался, что «бабушку хотят обмануть мошенники» и стал выяснять, что внутри пакета и для кого она его собрала.

Оказалось, неизвестный позвонил пенсионерке и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, нужны деньги на лечение. Всей суммы у женщины не набралось, однако она собиралась передать более 300 тыс. рублей.

Мужчина сразу вызвал полицию и позвонил дочери красноярки. Возбудили уголовное дело, расследование продолжают.

Между тем в Иркутской области злоумышленники убедили пенсионерку, что ей необходимо взять кредит на 700 тыс. рублей и положить деньги на безопасный счет.

По пути к банку, женщина поддерживала разговор с преступниками. Подозрительную беседу слышал таксист, который ее вез. Он понял, что пенсионерку пытаются обмануть, отказался выполнять закал и отвез ее в ближайший отдел полиции.

В МВД «Иркутское» решают вопрос о поощрении бдительного гражданина.

Ранее в Алтайском крае мошенники обманули женщину на 200 тыс. рублей.