Ефремов заявил, что признает свою вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов перед заседанием суда по делу о смертельном ДТП заявил, что признает вину, сообщает « Медуза ».

«Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину», — цитирует артиста Telegram-канал ТАСС.

Прокурор на прениях сторон заявил, что вина артиста в ДТП со смертельным исходом доказана, пишет bfm.ru.

«Удалось достоверно установить хронологию ДТП. Оно произошло на глазах у множества свидетелей. С обеда зашел в бар „Улисс“, там был более получаса, вместо того, чтобы вызвать такси или услугу трезвого водителя, подсудимый сознательно сел за руль своей машины. Следуя по 4-й полосе, выехал на встречку, не выполнил правила ПДД. Пересек 4−5 полосу, совершил наезд на полосу встречного движения. Не принял своевременных мер для предотвращения ДТП. На Смоленской площади совершил столкновения с Lada, лишил <потерпевшего> Захарова возможности предотвратить ДТП. В результате полученных травм <Захаров> скончался», — приводит слова прокурора LifeShot.

Ранее в ходе судебного заседания актер признался, что в день аварии выпил бутылку водки и не помнит, сам ли сел в машину или его заставили.

«Я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез», — цитирует Ефремова bfm.ru.

Что произошло

8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист сначала признал свою вину, а потом заявил, что не помнит произошедшего.