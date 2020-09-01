Смонтированное видео и гнусный спектакль: политолог назвал бомжом Ефремова

«Ничего не помню»

В ходе судебного заседания актер признался, что в день аварии выпил бутылку водки и не помнит, сам ли сел в машину или его заставили.

«Я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез», — цитирует Ефремова bfm.ru.

Ефремов подчеркнул, что даже не помнит момент столкновения машин, также он рассказал, что не помнит и момент медицинского освидетельствования, а пришел в себя «только у следователя».

Два свидетеля на заседании заявили, что видели артиста на пассажирском сиденье авто.

Михаил Ефремов за решеткой. Скриншот видео программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Монтаж видео

Также актер заявил в ходе допроса в суде, что признал вину под давлением СМИ и будучи с похмелья. Он уверяет — в моменте, где он говорит, что виноват, было вырезано слово «не».

«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем, — оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — сказал подсудимый.

На видеозаписи Ефремов, по его же словам, «себя не узнал». А потом еще раз признал вину, потому что надеялся, что срок наказания будет меньше.

«Но вину за Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу», — заявил актер.

Михаил Ефремов. m-efremov.ru

Особое мнение

Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал судебное заседание 31 августа по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Так, политолог назвал артиста «полным идиотом» и «бомжом». Таким образом он высказался в своем Telegram-канале.

«Это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти?» — возмутился Сатановский .

Он раскритиковал и работу адвоката актера, Эльмана Пашаева. По словам политолога, работа юриста — это «позорный и гнусный спектакль», и своими действиями он скорее издевается над подзащитным, пишет Lenta.ru.

Сатановский призвал наказать владельцев заведений, которые позволяли Ефремову напиваться и употреблять наркотики. Политолог добавил, что подходящей мерой воздействия было бы закрыть такие бары, а их менеджеров лишить возможности работать в сфере общепита.

Что произошло

8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист сначала признал свою вину, а потом заявил, что не помнит произошедшего.