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Происшествия

Смонтированное видео и гнусный спектакль: политолог назвал бомжом Ефремова

31 августа актер Михаил Ефремов впервые дал показания в суде по своему делу.

Актер Михаил Ефремов.
Актер Михаил Ефремов.
Страница Михаила Ефремова "Вконтакте".

«Ничего не помню»

В ходе судебного заседания актер признался, что в день аварии выпил бутылку водки и не помнит, сам ли сел в машину или его заставили.

«Я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез», — цитирует Ефремова bfm.ru.

Ефремов подчеркнул, что даже не помнит момент столкновения машин, также он рассказал, что не помнит и момент медицинского освидетельствования, а пришел в себя «только у следователя».

Два свидетеля на заседании заявили, что видели артиста на пассажирском сиденье авто.

Михаил Ефремов за решеткой.
Михаил Ефремов за решеткой.
Скриншот видео программы «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Монтаж видео

Также актер заявил в ходе допроса в суде, что признал вину под давлением СМИ и будучи с похмелья. Он уверяет — в моменте, где он говорит, что виноват, было вырезано слово «не».

«Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем, — оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП», — сказал подсудимый.

На видеозаписи Ефремов, по его же словам, «себя не узнал». А потом еще раз признал вину, потому что надеялся, что срок наказания будет меньше.

«Но вину за Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу», — заявил актер.

Михаил Ефремов.
Михаил Ефремов.
m-efremov.ru

Особое мнение

Российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал судебное заседание 31 августа по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Так, политолог назвал артиста «полным идиотом» и «бомжом». Таким образом он высказался в своем Telegram-канале.

«Это артист Михаил Ефремов, сын Олега Ефремова?! Или это бомж с потерей памяти?» — возмутился Сатановский .

Он раскритиковал и работу адвоката актера, Эльмана Пашаева. По словам политолога, работа юриста — это «позорный и гнусный спектакль», и своими действиями он скорее издевается над подзащитным, пишет Lenta.ru.

Сатановский призвал наказать владельцев заведений, которые позволяли Ефремову напиваться и употреблять наркотики. Политолог добавил, что подходящей мерой воздействия было бы закрыть такие бары, а их менеджеров лишить возможности работать в сфере общепита.

Что произошло

8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб водитель фургона Сергей Захаров. Артист сначала признал свою вину, а потом заявил, что не помнит произошедшего.

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