Ефремов заявил, что в момент ДТП ехал на такси. Или на пассажирском сиденье своего авто

Подсудимый пришел в суд без адвоката.

Он настаивает, что находился в момент аварии на пассажирском сиденье своего автомобиля. Хотя артист «почти ничего не помнит из того дня», но уверен, что передвигался на такси, как он обычно делает, когда пьян.

В суд за правдой

«Шел я в суд за правдой, чтобы мне объяснили, где на самом деле я был. Что я увидел? Свидетелей, которые с чужих слов говорили, что я был за рулем, которые меняли свои показания, как Дон Жуан женщин. Судмедэксперта с игрушками — куклами Барби и машинками. Она говорила, что машину с пострадавшим поворачивали по часовой стрелке, поэтому Захарову не могло стать хуже. Хотя на видео видно, что машину поворачивали против», — сказал Ефремов.

«Показания эксперта Фиалко были обсмеяны. Хотя не проверить электронику в американской машине — как минимум странно», — заявил артист.

По его словам, экспертизу электроники в его машине так и не провели, а на пассажирском сиденье при ударе выстрелила подушка безопасности, что может свидетельствовать, что там сидел он.

Ефремов сейчас в поиске нового адвоката.

25 августа будет решаться вопрос, кто из адвокатов будет в итоге представлять интересы артиста. Суд отложен до 31 августа.

Михаил Ефремов обвиняется в том, что устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.

Суд избрал меру пресечения Ефремову — домашний арест.