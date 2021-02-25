Пассажирку троллейбуса на Алтае наказали за шарф вместо маски

Жительницу Рубцовска, которая во время поездки в троллейбусе использовала шарф вместо маски, суд признал виновной в административном правонарушении. Она попыталась оспорить решение, подав жалобу в краевой суд, хотя наказана была нестрого. Но с ее аргументами судьи не согласились.

Мягкое наказание

Сотрудник полиции зафиксировал нарушение 8 ноября 2020 года: женщина ехала в троллейбусе и использовала для защиты органов дыхания шарф вместо маски. Хотя обязана была носить маску — этого требовал «антикоронавирусный» указ губернатора края и другие документы.

На пассажирку составили протокол, который и направили в суд.

Рубцовский горсуд изучил фотографии и показания свидетелей. И признал женщину виновной в правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП. Наказание ей, впрочем, назначили весьма мягкое: предупреждение.

Маска. unsplash.com

Маской не обеспечили

Но женщина не согласилась и с таким наказанием. Она подала жалобу в краевой суд и попросила отменить постановление суда. Вот какие аргументы она предъявила.

Она не была обеспечена средствами индивидуальной защиты органов дыхания кондуктором троллейбуса;

Ее органы дыхания были закрыты шарфом;

На дату составления протокола об административном правонарушении она была здорова.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Шарф маску не заменяет

Суд однако признал: пассажирка обязана была использовать маску. Однако не использовала — и не оспаривала этого факта. А шарф гигиенической маской не является.

Обязанность носить маску в общественном транспорте не зависит от того, обеспечили человека ею органы власти или нет. А утверждение, что маской ее обязан был обеспечить перевозчик, не основано на нормах законодательства.

Краевой суд оставил в силе вердикт предыдущей инстанции — рубцовчанка виновна.

Ранее altapress.ru рассказывал, что бийского пенсионера, сидевшего без маски на остановке, оштрафовали на 7,5 тыс. рублей, хотя рядом с ним никого не было и он никого не мог никого заразить — да и самому подхватили вирус тоже было не от кого.