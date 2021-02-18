В Алтайском крае пенсионера без маски оштрафовали на 7,5 тыс. рублей

В середине января мужчина отправился на рыбалку. Он ждал автобус на остановке, как вдруг рядом остановился экипаж полиции.
«Один из находящихся в салоне машины блюстителей порядка зачем‑то сфотографировал меня на камеру телефона. Оказывается, он зафиксировал нарушения. Я находился в остановочном павильоне без маски. Доводы о том, что рядом никого не было и что маска находилась у меня в кармане, полицейские и слушать не стали, составили протокол об административном правонарушении», — рассказал пенсионер.
Суд назначил штраф.
По указу губернатора маску необходимо надевать при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования и так далее.
Мужчина решил обжаловать решение суда. Свою вину он признал, но будет просить суд смягчить наказание и уменьшить непосильную для бюджета пенсионера сумму штрафа.
Масочный режим в Алтайском крае действует с 12 мая 2020 года.
Ранее стало известно, когда обязательное ношение масок могут отменить.