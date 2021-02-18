В Алтайском крае пенсионера без маски оштрафовали на 7,5 тыс. рублей

В середине января мужчина отправился на рыбалку. Он ждал автобус на остановке, как вдруг рядом остановился экипаж полиции.

«Один из находящихся в салоне машины блюстителей порядка зачем‑то сфотографировал меня на камеру телефона. Оказывается, он зафиксировал нарушения. Я находился в остановочном павильоне без маски. Доводы о том, что рядом никого не было и что маска находилась у меня в кармане, полицейские и слушать не стали, составили протокол об административном правонарушении», — рассказал пенсионер.