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В Алтайском крае пенсионера без маски оштрафовали на 7,5 тыс. рублей

Пенсионер Сергей Голубев из Бийска получил штраф 7,5 тыс. рублей за то, что был на остановке без маски, пишет «Деловой Бийск».

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0

В середине января мужчина отправился на рыбалку. Он ждал автобус на остановке, как вдруг рядом остановился экипаж полиции.

«Один из находящихся в салоне машины блюстителей порядка зачем‑то сфотографировал меня на камеру телефона. Оказывается, он зафиксировал нарушения. Я находился в остановочном павильоне без маски. Доводы о том, что рядом никого не было и что маска находилась у меня в кармане, полицейские и слушать не стали, составили протокол об административном правонарушении», — рассказал пенсионер.

Суд назначил штраф.

По указу губернатора маску необходимо надевать при нахождении на остановочных пунктах, в транспорте общего пользования и так далее.

Мужчина решил обжаловать решение суда. Свою вину он признал, но будет просить суд смягчить наказание и уменьшить непосильную для бюджета пенсионера сумму штрафа.

Масочный режим в Алтайском крае действует с 12 мая 2020 года.

Ранее стало известно, когда обязательное ношение масок могут отменить.

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