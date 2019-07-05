Путин посмертно наградил погибших на «Лошарике» подводников

Президент посмертно наградил моряков-подводников, погибших во время пожара на глубоководном аппарате Военно-морского флота России, сообщает kremlin.ru. Четыре моряка посмертно награждены звёздами Героев России, ещё десять удостоены орденов Мужества.

Звёзды Героев России «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» были посмертно присвоены Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и Дмитрию Соловьёву.

Также к госнаградам представлены капитаны 1-го ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан 2-го ранга Александр Авдонин, капитаны 3-го ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, подполковник медслужбы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков. Их наградили посмертно орденами Мужества «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

Как отмечали ранее в Минобороны, все погибшие военнослужащие были высококлассными специалистами. Они неоднократно отправлялись в экспедиции по изучению Арктики и погружались на максимально допустимую глубину.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил корреспондентам ura.news, что если бы члены экипажа глубоководного аппарата «Лошарик» не потушили возгорание в аккумуляторном отсеке, то Россию и Норвегию могла ждать экологическая катастрофа.

«Офицеры действовали максимально профессионально. Они понимали, что необходимо любой ценой спасти уникальный корабль, поэтому бросили все силы на тушение возникшего пожара. Они отдали свои жизни, но справились с огнем и предотвратили катастрофу», — отметил эксперт.

Справка

Герой Российской Федерации — почетное звание, высшая степень отличия в РФ. Установлено законом от 20 марта 1992 года. Присвоение звания может быть произведено посмертно за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.