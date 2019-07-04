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4 июля 17°C

Военные опубликовали список погибших на «Лошарике» моряков

На сайте минобороны России опубликовали список погибших при пожаре на глубоководной атомной подводной лодке в Баренцовом море. Моряки-подводники экипажа были истинными патриотами, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными наград за исполнение воинского долга.

Флаг ВМФ.
Флаг ВМФ.
Минобороны РФ

Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат, отмечают военные. Подводники отравились продуктами горения во время пожара 1 июля.

Из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России.

  • Герой Российской Федерации, капитан I ранга Долонский Денис Владимирович,
  • Герой Российской Федерации, капитан I ранга Филин Николай Иванович,
  • капитан I ранга Абанкин Владимир Леонидович,
  • капитан I ранга Воскресенский Андрей Владимирович,
  • капитан I ранга Иванов Константин Анатольевич,
  • капитан I ранга Опарин Денис Александрович,
  • капитан I ранга Сомов Константин Юрьевич,
  • капитан II ранга Авдонин Александр Валерьевич,
  • капитан II ранга Данильченко Сергей Петрович,
  • капитан II ранга Соловьев Дмитрий Александрович,
  • подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,
  • капитан III ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,
  • капитан III ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,
  • капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

По данным Znak, удалось извлечь тела четверых офицеров.

Игорь Курдин,
бывший капитан атомной подводной лодки:

Сейчас идет процесс извлечения тел из подводной лодки. Поскольку из-за объемного пожара аппарат заполнился водой — это сложная задача, пока извлечено всего четыре тела. Когда и, главное, в каком состоянии будут извлечены остальные тела, пока непонятно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что часть экипажа удалось спасти. Первым моряки эвакуировали гражданского специалиста, который находился на борту.

В Кремле заявили, что часть информации о гибели российских подводников засекречена. Это делается в целях госбезопасности, поэтому не разглашаются детали о месте трагедии и типе подлодки.

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