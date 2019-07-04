Военные опубликовали список погибших на «Лошарике» моряков

На сайте минобороны России опубликовали список погибших при пожаре на глубоководной атомной подводной лодке в Баренцовом море. Моряки-подводники экипажа были истинными патриотами, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными наград за исполнение воинского долга.

Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат, отмечают военные. Подводники отравились продуктами горения во время пожара 1 июля.

Из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России.

Герой Российской Федерации , капитан I ранга Долонский Денис Владимирович,

капитан I ранга Долонский Денис Владимирович, Герой Российской Федерации , капитан I ранга Филин Николай Иванович,

капитан I ранга Филин Николай Иванович, капитан I ранга Абанкин Владимир Леонидович,

капитан I ранга Воскресенский Андрей Владимирович,

капитан I ранга Иванов Константин Анатольевич,

капитан I ранга Опарин Денис Александрович,

капитан I ранга Сомов Константин Юрьевич,

капитан II ранга Авдонин Александр Валерьевич,

капитан II ранга Данильченко Сергей Петрович,

капитан II ранга Соловьев Дмитрий Александрович,

подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,

капитан III ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,

капитан III ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,

капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

По данным Znak, удалось извлечь тела четверых офицеров.

Игорь Курдин,

бывший капитан атомной подводной лодки:

Сейчас идет процесс извлечения тел из подводной лодки. Поскольку из-за объемного пожара аппарат заполнился водой — это сложная задача, пока извлечено всего четыре тела. Когда и, главное, в каком состоянии будут извлечены остальные тела, пока непонятно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что часть экипажа удалось спасти. Первым моряки эвакуировали гражданского специалиста, который находился на борту.

В Кремле заявили, что часть информации о гибели российских подводников засекречена. Это делается в целях госбезопасности, поэтому не разглашаются детали о месте трагедии и типе подлодки.