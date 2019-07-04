Военные опубликовали список погибших на «Лошарике» моряков

Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат, отмечают военные. Подводники отравились продуктами горения во время пожара 1 июля.
Из 14 погибших семь — капитаны I ранга, двое — Герои России.
- Герой Российской Федерации, капитан I ранга Долонский Денис Владимирович,
- Герой Российской Федерации, капитан I ранга Филин Николай Иванович,
- капитан I ранга Абанкин Владимир Леонидович,
- капитан I ранга Воскресенский Андрей Владимирович,
- капитан I ранга Иванов Константин Анатольевич,
- капитан I ранга Опарин Денис Александрович,
- капитан I ранга Сомов Константин Юрьевич,
- капитан II ранга Авдонин Александр Валерьевич,
- капитан II ранга Данильченко Сергей Петрович,
- капитан II ранга Соловьев Дмитрий Александрович,
- подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,
- капитан III ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,
- капитан III ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,
- капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.
По данным Znak, удалось извлечь тела четверых офицеров.
Игорь Курдин,
бывший капитан атомной подводной лодки:
Сейчас идет процесс извлечения тел из подводной лодки. Поскольку из-за объемного пожара аппарат заполнился водой — это сложная задача, пока извлечено всего четыре тела. Когда и, главное, в каком состоянии будут извлечены остальные тела, пока непонятно.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что часть экипажа удалось спасти. Первым моряки эвакуировали гражданского специалиста, который находился на борту.
В Кремле заявили, что часть информации о гибели российских подводников засекречена. Это делается в целях госбезопасности, поэтому не разглашаются детали о месте трагедии и типе подлодки.