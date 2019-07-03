Шойгу заявил, что погибшие подводники спасли гражданского специалиста

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнём, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — сказал Сергей Шойгу.