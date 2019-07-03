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3 июля
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Происшествия

Шойгу заявил, что погибшие подводники спасли гражданского специалиста

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата после пожара в Баренцевом море удалось спасти. Первым моряки эвакуировали гражданского специалиста, который находился на борту, пишет severpost.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Владимир Путин и Сергей Шойгу.
kremlin.ru

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнём, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», — сказал Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что моряки «ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат».

1 июля на российском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников — офицеры, элита Военно-морского флота России. Они приписаны к петербургской военной части. Это подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках его называют эксплуатантом атомных глубоководных станций.

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