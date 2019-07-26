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Происшествия

Экс-чиновник мэрии Барнаула попался на растрате

Бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова подозревают в присвоении и растрате, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Алексей Каретников
Алексей Каретников
https://www.instagram.com/alekseikaretnikov/

По версии следствия, с января по май 2019 года Каретников сделал и лично подписал фиктивные документы, в которых была завышена стоимость услуг по проведению одним из ООО спортивных мероприятий для комитета.

«При этом бывший чиновник получил реальную возможность распорядиться данными денежными средствами в размере 216 тысяч рублей по собственному усмотрению. После получения части суммы, он был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», — рассказали в следкоме.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Проводятся следственные мероприятия.

Как ранее писал altapress.ru, 18 июня глава города Сергей Дугин освободил Алексея Каретникова от должности. Исполняет его обязанности заместитель председателя комитета Светлана Гусева.

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