Оскандалившегося барнаульского чиновника уволили из мэрии

Председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Дугин, сообщили altapress.ru в пресс-службе мэрии.

Исполнять обязанности Каретникова с 18 июня будет заместитель председателя комитета Светлана Гусева. 8 июня во время открытия фестиваля ГТО в Барнауле она уже представляла городской комитет по физической культуре и спорту.

Как ранее писал altapress.ru, Алексей Каретников может быть замешан в истории с получением взятки. По неподтвержденной пока официально информации, 24 мая его задержали при попытке получить деньги от предпринимателя, занимающегося продажей наградного материала.

29 мая в комитете по физической культуре и спорту администрации Барнаула сообщали, что Алексей Каретников на больничном.

Позже Сергей Дугин жестко пригрозил увольнять взяточников. 6 июня он уволил Александра Алексеенко, своего вице-мэра по городскому хозяйству. 10 июня следователи официально сообщили о возбуждении в отношении Алексеенко уголовного дела о коррупции.