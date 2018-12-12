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Экс-члена избиркома и ее мужа будут судить за закладки с наркотиками в Барнауле

В Алтайском крае 37-летнюю женщину и ее 40-летнего супруга обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, пишет СУ СКР по региону.

Изъятие наркотика.
Изъятие наркотика.
22.fskn.gov.ru

По данным следствия, в 2017 году обвиняемые нашли в интернете объявление и решили работать курьерами по распространению наркотиков в Барнауле. Супруги забирали оптовые кладки с расфасованным наркотическим веществом в местах, которые им называл «работодатель» через сообщения в одном из популярных мессенджеров.

Закладки раскладывали в различных местах Барнаула, а сообщения с фото и описанием тайников отправляли заказчику. За свою работу супруги получали 50 тысяч рублей в неделю.

Обвиняемых задержали в марте 2018 года. Во время предварительного следствия установили, что женщина на момент совершения преступлений была членом участковой избирательной комиссии одного из районных сельсоветов края.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд .

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