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В Алтайском крае трех юношей и девушку обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Бийска в возрасте 17 и 18 лет. Их обвиняют в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, пишет СУ СКР по региону.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

По данным следствия, в октябре 2017 года один из обвиняемых, который на тот момент не достиг совершеннолетнего возраста, через интернет общался с человеком, личность которого не установлена. Злоумышленник хотел сбывать наркотики путем «закладок». Он попросил помочь свою несовершеннолетнюю подругу.

Молодой человек получал информацию о расположении оптовых «закладок» наркотиков, после чего вместе с девушкой расфасовывал их в мелкооптовые партии и раскладывал в укромных местах города, — отмечают в ведомстве.

В конце января 2018 года противоправную деятельность приселки. При личном досмотре у обвиняемого обнаружили 17 пакетиков с наркотиком, предназначенных для последующего сбыта.

Кроме того, в январе 2018 года с этим же мужчиной, личность которого не установлена, общался еще один юный бийчанин. Злоумышленник также попросил помочь знакомого. Их деятельность приселки в феврале 2018 года, а наркотики изъяли.

Уголовное дело направили в суд.

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