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Школьницу из Барнаула отправят в колонию за покушение на сбыт наркотиков

В Барнауле несовершеннолетнюю девушку осудили по статье о покушении на сбыт наркотиков. Сама она не употребляла запрещенные вещества, пишет прокуратура Алтайского края.

Суд.
Суд.
открытые источники (CC0)

По данным ведомства, ученица 11 класса одной из школ Барнаула через интернет вступила в преступный сговор с человеком, личность которого еще не установили. Он и рассказал злоумышленнице, где взять наркотики из тайника.

Девушку задержали, когда она делала закладку с запрещенным веществом. Во время обыска в личных вещах одиннадцатиклассницы нашли 19 пакетиков с наркотическим средством.

Школьница не признала свою вину и рассказала, что купила наркотики для себя. Однако по заключению нарколога, девушка не употребляла запрещенные вещества. На суде установили, что злоумышленницы хотела сбыть наркотики.

Девушку приговорили к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

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