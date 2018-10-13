Школьницу из Барнаула отправят в колонию за покушение на сбыт наркотиков

В Барнауле несовершеннолетнюю девушку осудили по статье о покушении на сбыт наркотиков. Сама она не употребляла запрещенные вещества, пишет прокуратура Алтайского края.

По данным ведомства, ученица 11 класса одной из школ Барнаула через интернет вступила в преступный сговор с человеком, личность которого еще не установили. Он и рассказал злоумышленнице, где взять наркотики из тайника.

Девушку задержали, когда она делала закладку с запрещенным веществом. Во время обыска в личных вещах одиннадцатиклассницы нашли 19 пакетиков с наркотическим средством.

Школьница не признала свою вину и рассказала, что купила наркотики для себя. Однако по заключению нарколога, девушка не употребляла запрещенные вещества. На суде установили, что злоумышленницы хотела сбыть наркотики.

Девушку приговорили к 4 годам лишения свободы в воспитательной колонии.