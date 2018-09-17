Полицейские нашли наркотики на особых стеллажах на кладбище в алтайском городе

Вещество, похожее на коноплю, обнаружили в хозпостройке на территории кладбища в Заринске. Растения хранились на специальных стеллажах. Полицейские изъяли находку и направили на экспертизу.
Наркотики на кладбище в Заринске.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Выяснилось, что в хозпостройке лежала марихуана весом больше трех килограммов.
По подозрению в незаконном хранении наркотиков задержали одного из рабочих. Мужчина рассказал, что собрал коноплю на кладбище для себя. Также он смастерил специальные стеллажи.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы от 3 до 10 лет.