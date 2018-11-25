Россиянка получила 18 лет тюрьмы во Вьетнаме за посылку с наркотиками

По данным издания Thanh Nien, полиция задержала 26-летнюю девушку в январе 2018 года. Она получила на почте посылку из Германии, в которой содержалось около 700 граммов таблеток экстази, пишет ТАСС.

Россиянка признала вину, но заявила, что «была введена в заблуждение и обманута». Девушка говорила, что познакомилась с мужчиной по имени Николай в ресторане в декабре 2017 года, когда находилась во Вьетнаме в качестве туриста. Он якобы попросил ее забрать посылку на его имя с почты и оставить возле мусорной корзины у ресторана.

Ранее тот же суд приговорил россиянку Марию Дапирку к пожизненному заключению за ввоз кокаина. Ей грозила смертная казнь. Девушку задержали в аэропорту в 2014 году. Она летела с пересадкой из Бразилии.

Во вмонтированном в ее чемодан тайнике обнаружили 2,7 кг кокаина. Дапирка заявила, что не знала о наркотиках, а чемодан ей подарил друг, с которым она познакомилась в Таиланде.