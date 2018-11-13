Филина из Барнаула разыскивают по подозрению в контрабанде наркотиков

Максим Филин. Алтайское линейное управление МВД России

Мужчина находится в федеральном розыске. В отношении него расследуют уголовное дело. По данным следствия, барнаулец причастен к контрабанде наркотических средств в крупном размере из стран Европы.

Приметы разыскиваемого:

на вид 30−35 лет,

худощавого телосложения,

рост около 185 см,

волосы темные средней длины.

Максим Филин родился 5 марта 1988 года. Мужчина может скрываться в центральной части России.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Максима Филина, просят сообщить по телефонам: в Барнауле (3852) 29 20 81, 29 21 50 или по адресу: 656015, Барнаул, ул. Привокзальная, 31.