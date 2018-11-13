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Филина из Барнаула разыскивают по подозрению в контрабанде наркотиков

Полицейские ищут барнаульца Максима Филина, подозреваемого в контрабанде наркотиков, сообщает алтайское линейное управление МВД России.

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко
Максим Филин.
Максим Филин.
Алтайское линейное управление МВД России

Мужчина находится в федеральном розыске. В отношении него расследуют уголовное дело. По данным следствия, барнаулец причастен к контрабанде наркотических средств в крупном размере из стран Европы.

Приметы разыскиваемого:

  • на вид 30−35 лет,
  • худощавого телосложения,
  • рост около 185 см,
  • волосы темные средней длины.

Максим Филин родился 5 марта 1988 года. Мужчина может скрываться в центральной части России.

Тех, кто что-либо знает о местонахождении Максима Филина, просят сообщить по телефонам: в Барнауле (3852) 29 20 81, 29 21 50 или по адресу: 656015, Барнаул, ул. Привокзальная, 31.

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