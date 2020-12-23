Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Экс-директор алтайского Центра туризма украл более 1 млн рублей при благоустройстве Манжерокского озера

Бывший директор Центра туризма, отдыха и оздоровления Республики Алтай подделывал документы и украл более миллиона бюджетных рублей при благоустройстве Манжерокского озера. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Озеро Манжерок.
Озеро Манжерок.
СС0

Руководитель замаскировал свои преступные намерения под законное изъятие денежных средств. Он заключил с одной из компаний два фиктивных договора об оказании услуг спасателей по обеспечению мер безопасности на пляже озера на общую сумму 1 115 000 рублей. Но фактически фирма услуги не оказывала.

«При этом, директор бюджетного учреждения, предоставляя в финансовый отдел фиктивные акты выполненных работ, изготовил поддельные платежные документы о перечислении бюджетных средств указанному юридическому лицу», — отмечают в надзорном ведомстве.

Затем директор компании обналичивал деньги и передавал руководителю Центра.

Экс-чиновника обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Ранее должностные лица правительства Республики Алтай и местного управления капитального строительства оказались фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве системы оснежения на горнолыжном комплексе «Манжерок».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость