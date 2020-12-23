Экс-директор алтайского Центра туризма украл более 1 млн рублей при благоустройстве Манжерокского озера

Руководитель замаскировал свои преступные намерения под законное изъятие денежных средств. Он заключил с одной из компаний два фиктивных договора об оказании услуг спасателей по обеспечению мер безопасности на пляже озера на общую сумму 1 115 000 рублей. Но фактически фирма услуги не оказывала.
«При этом, директор бюджетного учреждения, предоставляя в финансовый отдел фиктивные акты выполненных работ, изготовил поддельные платежные документы о перечислении бюджетных средств указанному юридическому лицу», — отмечают в надзорном ведомстве.
Затем директор компании обналичивал деньги и передавал руководителю Центра.
Экс-чиновника обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Ранее должностные лица правительства Республики Алтай и местного управления капитального строительства оказались фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве системы оснежения на горнолыжном комплексе «Манжерок».