Экс-директор барнаульской турфирмы призналась в мошенничестве с 44 клиентами

Алтайский краевой суд утвердил вынесенный предыдущей судебной инстанцией обвинительный приговор Жанне Мулиной, экс-директору барнаульской турфирмы, оставившей без отпусков и денег несколько человек. Она признала вину в мошенничестве и получила условный срок. Но 11 ее клиентов пытались добиться более строгого наказания.

Терпеть не стали

В 2017 году клиенты барнаульской турфирмы «Ваш горящий тур» столкнулись с проблемами: ее директор Жанна Мулина вовремя не оформила их заявки и они не смогли улететь за границу, хотя заплатили ей за поездку. Проблемы были и у тех, кто находился в других странах.

Многие из них не раз покупали у нее путевку, успешно отдыхали и рекомендовали ее услуги друзьям. Однако когда она сорвала им отпуск, терпеть не стали.

Они написали заявление в полицию, которая возбудила уголовное дело, расследовала его и летом 2018 года направила в Новоалтайский горсуд. Мулину обвинили мошенничестве в особо крупном размере. В деле 29 потерпевших.

Тур в Таиланд. Фото: Дмитрий Шапорин

Злоупотребила доверием

Следствие пришло к выводу, что Мулина обманывала и злоупотребляла доверием граждан. Она получала от них различные суммы (до 400 тыс. рублей) и похищала их, создавая видимость бронирования туристских продуктов путем внесения частичной оплаты туроператорам.

Туристических услуг она не предоставляла. Однако клиентам говорила клиентам, что тур состоится. Следствие, а вслед за ним и суд, полагали — она и не собиралась оказывать клиентам услуги.

После того, как граждане узнавали, что отдыха не будет, они требовали вернуть деньги — и некоторые добились успеха. Но все перечисленные ей деньги возвращены не были. Общая сумма похищенного Мулиной — около 6,5 млн рублей.

Вьетнам. СС0

Создала пирамиду

На суде Жанна Мулина полностью вину в мошенничестве. По ее словам, открыв агентство, она поначалу успешно вела работу и отправляла много туристов. Впоследствии же, погнавшись за прибылью, ждала горящие туры, взяв деньги у одних туристов, затем за их счет оплачивала туры других — иначе говоря, создала что-то вроде пирамиды.

Туры потерпевших были забронированы на более поздние даты. Их деньгами она оплачивала туры более ранних клиентов. Потом все деньги закончились. Чтобы рассчитаться с потерпевшими, она пыталась взять кредит, но все банки ей отказали.

Турция , г. Стамбул. СС0.

Вина подтверждается

Кроме признания вина Мулиной была подтверждена и другими доказательствами, в том числе показаниями свидетелей. К примеру, одна из них сказала, что Мулина занималась мошенничеством в отношении туристов: оформляла туры либо в других отелях, либо на меньшее количество дней и бронировала не через туроператора. Туры, которые она оформляла, были значительно дешевле.

В конечном итоге суд вынес ей приговор и реил, что исправление Мулиной возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы. Ей дали 4 года условно, учтя смягчающие обстоятельства.

Суд также указал, что она должна вернуть 44 потерпевшим деньги, которые они ей перечислили, не получив услугу.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Не слишком мягкий

Несколько потерпевших пытались обжаловать приговор, считали его слишком мягким. Но Алтайский краевой суд 1 августа решил, что наказание вполне соответствует степени вины — с учетом смягчающих наказание обстоятельств.

В качестве таких обстоятельств суд назвал признание вины и раскаяние, помощь расследованию, состояние здоровья Мулиной и ее родственников, несовершеннолетний ребенк, ее молодой возраст и положительные характеристики, а также частичное возмещение ущерба потерпевшим. Кроме этого суд учел, что женщина в положении.