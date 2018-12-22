Экс-директор одной из УК Барнаула похитила более 43 млн рублей

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей директора одной из управляющих компаний Барнаула. Женщину обвиняют в присвоении и растрате денег граждан, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2012 по 2016 год директор вместе с учредителем УК присваивала деньги жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечисляли в счет оплаты за услуги ЖКХ ресурсоснабжающим организациям.

По подложным документам деньги переводили на счета подконтрольных Обществу аффилированных компаний, после чего обналичивали, — отмечают в ведомстве.

За три с половиной года обвиняемая и учредитель управляющей компании похитили более 43 млн рублей. Преступление выявили оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Экс-директор УК полностью признала вину и заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении обвиняемой выделили в отдельное производство и направили в суд. В отношении учредителя управляющей компании продолжают расследование.