Экс-главу алтайского филиала Ленинградского госуниверситета признали виновной в растрате

Ректор Вячеслав Скворцов совместно с главой филиала похитили за три года около 2,5 млн рублей.

Схема была такая: директор филиала заключала фиктивные договоры о проведении научных исследовательских работ, которые в действительности не проводились.

На основании подложных документов деньги переводили на подконтрольные счета третьих лиц.

Уголовное дело в отношении Скворцов выделили в отдельное производство в связи с тем, что он скрывался от органов следствия. В марте его задержали в пункте пропуска при въезде в Черногорию, а в августе экстрадировали в Россию.

Вину в содеянном руководитель филиала признала полностью. Суд приговорил ее к 3 годам условно со штрафом 300 тыс. рублей.