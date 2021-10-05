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Происшествия

Экс-главу алтайского филиала Ленинградского госуниверситета признали виновной в растрате

Суд вынес приговор бывшему руководителю алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина за растрату денежных средств вуза, сообщает пресс-центр краевого СУ СКР.

Правосудие. Суд
Правосудие. Суд
СС0

Ректор Вячеслав Скворцов совместно с главой филиала похитили за три года около 2,5 млн рублей.

Схема была такая: директор филиала заключала фиктивные договоры о проведении научных исследовательских работ, которые в действительности не проводились.

На основании подложных документов деньги переводили на подконтрольные счета третьих лиц.

Уголовное дело в отношении Скворцов выделили в отдельное производство в связи с тем, что он скрывался от органов следствия. В марте его задержали в пункте пропуска при въезде в Черногорию, а в августе экстрадировали в Россию.

Вину в содеянном руководитель филиала признала полностью. Суд приговорил ее к 3 годам условно со штрафом 300 тыс. рублей.

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