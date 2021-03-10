Экс-директора алтайской компании будут судить за слишком низкие зарплаты рабочим

Бывшего директора строительно-отделочной компании в Бийске будут судить за слишком низкие зарплаты рабочим. Будучи руководителем, он платил им меньше МРОТ, чем нарушил закон. Алтайские следователи пришли к выводу, что возможность выполнить требования закона у него была и усмотрели в его действиях корыстную заинтересованность

Тратил на другие нужды

Мужчина, чье дело передано в суд, работал директором компании более двух лет — с января 2018 года по март 2020-го. Компания работает в сфере строительных, отделочных и ремонтных работ.

Зарплату ниже МРОТ платили семи сотрудникам — сторожам, отделочникам и газосварщику. При этом реальная возможность платить больше у предприятия была — на его счетах деньги были.

Но их тратили на другие нужды, связанные с извлечением прибыли, полагает следствие.

Зарплата в конверте. pixabay.com.

Задолжал почти полмиллиона

В целом людям недоплатили 480 тыс. рублей. Для сравнения: общие расходы компании составили 330 млн рублей.

Следователи краевого СУ СКР возбудили уголовное дело — экс-директора обвинили в преступлении по статье 145.1, часть 2.

Статья 145.1, часть 2 УК РФ. Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты или выплата зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем.

Деньги. Зарплата. СС0

Арестовали автомобили и недвижимость

Директор вину признал. Но утверждал, что финансовое положение предприятия было тяжелым и он, занижая зарплату, стремился сохранить его работоспособность.

Зампрокурора Бийска утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.

У экс-директора арестованы автомобили и недвижимость на 3,67 млн рублей — это сделано для обеспечения исковых требований, сообщили Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Что грозит бывшему директору

Надо сказать, что статья эта применяется очень редко — altapress.ru удалось обнаружить в картотеке краевого суда только одно уголовное дело, расследованное еще в 2017 году. Но там речь шла не о занижении зарплаты, а о невыплате.

Вот какие наказания предусмотрены за преступление, совершенное по части 2 статьи 145.1 УК РФ.