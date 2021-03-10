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Экс-директора алтайской компании будут судить за слишком низкие зарплаты рабочим

Бывшего директора строительно-отделочной компании в Бийске будут судить за слишком низкие зарплаты рабочим. Будучи руководителем, он платил им меньше МРОТ, чем нарушил закон. Алтайские следователи пришли к выводу, что возможность выполнить требования закона у него была и усмотрели в его действиях корыстную заинтересованность

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Тратил на другие нужды

Мужчина, чье дело передано в суд, работал директором компании более двух лет — с января 2018 года по март 2020-го. Компания работает в сфере строительных, отделочных и ремонтных работ.

Зарплату ниже МРОТ платили семи сотрудникам — сторожам, отделочникам и газосварщику. При этом реальная возможность платить больше у предприятия была — на его счетах деньги были.

Но их тратили на другие нужды, связанные с извлечением прибыли, полагает следствие.

Зарплата в конверте.
Зарплата в конверте.
pixabay.com.

Задолжал почти полмиллиона

В целом людям недоплатили 480 тыс. рублей. Для сравнения: общие расходы компании составили 330 млн рублей.

Следователи краевого СУ СКР возбудили уголовное дело — экс-директора обвинили в преступлении по статье 145.1, часть 2.

Статья 145.1, часть 2 УК РФ. Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты или выплата зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
СС0

Арестовали автомобили и недвижимость

Директор вину признал. Но утверждал, что финансовое положение предприятия было тяжелым и он, занижая зарплату, стремился сохранить его работоспособность.

Зампрокурора Бийска утвердил обвинительное заключение, дело направлено в суд.

У экс-директора арестованы автомобили и недвижимость на 3,67 млн рублей — это сделано для обеспечения исковых требований, сообщили Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Что грозит бывшему директору

Надо сказать, что статья эта применяется очень редко — altapress.ru удалось обнаружить в картотеке краевого суда только одно уголовное дело, расследованное еще в 2017 году. Но там речь шла не о занижении зарплаты, а о невыплате.

Вот какие наказания предусмотрены за преступление, совершенное по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

  • штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет,
  • принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового,
  • лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
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