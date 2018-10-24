Суд вынес приговор менеджеру, который купил для банка здание в Барнауле на 250 млн дороже его стоимости

Остановился на «Параде»
Решение об открытии в Барнауле своего второго регионального операционного центра банк принял еще в 2012 году. Найти подходящее здание должен был Алексей Житлов — руководитель дирекции поддержки и развития инфраструктуры бизнеса головного офиса банка.
Риэлторы предложили ему несколько вариантов, но Житлов остановился на торгово-офисном центре «Парад» (более известном в Барнауле как «Дом быта»). Здание это по его указанию даже включили в официальный список объектов, удовлетворяющих требованиям банка.
И только позже стало известно: Житлов, отказавшись от услуг риэлторов, пригласил в помощники коллегу из другого подразделения — Дмитрия Крылова. На тот момент — начальника отдела дирекции по развитию корпоративного управления. С ним они и организовали сделку, которая нанесла ущерб банку и вскоре стала предметом уголовного разбирательства.
Переговоры на повышение
Житлов так построил разговор с руководством банка. Здание это очень хорошее. А коллега Крылов через своих друзей якобы может выйти напрямую на собственника и лично договориться о скидке.
В материалах суда ключевой фигурой переговоров называют известного в регионе бизнесмена Анатолия Банных (хотя формально в числе собственников значились другие лица — два физических и одно юридическое). Именно он встречал представителей банка в Барнауле, показал им «товар» лицом, вел переговоры в Москве и согласовал условия.
Между тем, изначально здание продавалось за 600 млн рублей. Уже эта цена была намного выше рыночной (504 млн). Однако дальнейшие переговоры пошли, что называется, на повышение.
Скрыл от руководства
Коллеги не раз встречались с Анатолием Банных, пояснял Крылов в ходе следствия. После решающей встречи банкиры заявили руководству, что собственник «Парада» хотел бы продать его за 850 млн рублей, но после «жестких» переговоров стороны договорились о стоимости в 750 млн. рублей.
Правда, о том, что рыночная стоимость объекта на 246 млн рублей ниже, своему работодателю ни Крылов, ни Житлов не рассказали. Как и о том, что есть и другие предложения о покупке недвижимости, более выгодные и интересные для банка.
Схватили за руку
В апреле 2013 года стороны заключили договор купли-продажи — оплату банк перечислил на счета формальных владельцев «Парада». В ходе следствия, а затем и на суде проследили дальнейшую сумму денег: часть суммы перечислили на счета фирм-однодневок и обналичили.
В ходе разбирательства свидетели показали: и Крылов, и его бывший коллега вели переговоры о получении отката от сделки.
Уголовное дело Крылова расследовали четыре года, и в октябре 2018 года Мещанский райсуд Москвы признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Следующие пять лет 61-летний мужчина должен провести в колонии общего режима.
Точнее, должен был бы: Крылов подался в бега, когда дело передали в суд. А его бывший коллега Житлов, чье дело выделили в отдельное производство, сбежал еще раньше. И был объявлен в международный розыск.