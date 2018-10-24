Суд вынес приговор менеджеру, который купил для банка здание в Барнауле на 250 млн дороже его стоимости

Бывший высокопоставленный сотрудник Альфа-банка Дмитрий Крылов признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В суде было доказано: вместе с коллегой он купил для банка известное в Барнауле здание почти на четверть миллиарда дороже рыночной стоимости. Преступную схему разоблачили в самом кредитном учреждении, однако мошенник скрылся от правосудия.

Остановился на «Параде»

Решение об открытии в Барнауле своего второго регионального операционного центра банк принял еще в 2012 году. Найти подходящее здание должен был Алексей Житлов — руководитель дирекции поддержки и развития инфраструктуры бизнеса головного офиса банка.

Риэлторы предложили ему несколько вариантов, но Житлов остановился на торгово-офисном центре «Парад» (более известном в Барнауле как «Дом быта»). Здание это по его указанию даже включили в официальный список объектов, удовлетворяющих требованиям банка.

Пристройка к барнаульскому Дому быта , где открылся магазин бытовой техники. Дмитрий Кудрявцев

И только позже стало известно: Житлов, отказавшись от услуг риэлторов, пригласил в помощники коллегу из другого подразделения — Дмитрия Крылова. На тот момент — начальника отдела дирекции по развитию корпоративного управления. С ним они и организовали сделку, которая нанесла ущерб банку и вскоре стала предметом уголовного разбирательства.

Переговоры на повышение

Житлов так построил разговор с руководством банка. Здание это очень хорошее. А коллега Крылов через своих друзей якобы может выйти напрямую на собственника и лично договориться о скидке.



В материалах суда ключевой фигурой переговоров называют известного в регионе бизнесмена Анатолия Банных (хотя формально в числе собственников значились другие лица — два физических и одно юридическое). Именно он встречал представителей банка в Барнауле, показал им «товар» лицом, вел переговоры в Москве и согласовал условия.

Анатолий Банных. Олег Богданов

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Скрыл от руководства

Между темизначально здание продавалось за 600 млн рублей. Уже эта цена была намного выше рыночной504 млн). Однако дальнейшие переговоры пошличто называетсяна повышение.

Коллеги не раз встречались с Анатолием Банных, пояснял Крылов в ходе следствия. После решающей встречи банкиры заявили руководству, что собственник «Парада» хотел бы продать его за 850 млн рублей, но после «жестких» переговоров стороны договорились о стоимости в 750 млн. рублей.

Ремонт фасада торгово-офисного центра Parad. Анна Зайкова

Правда, о том, что рыночная стоимость объекта на 246 млн рублей ниже, своему работодателю ни Крылов, ни Житлов не рассказали. Как и о том, что есть и другие предложения о покупке недвижимости, более выгодные и интересные для банка.

Схватили за руку

В апреле 2013 года стороны заключили договор купли-продажи — оплату банк перечислил на счета формальных владельцев «Парада». В ходе следствия, а затем и на суде проследили дальнейшую сумму денег: часть суммы перечислили на счета фирм-однодневок и обналичили.

В суде. altapress.ru

В ходе разбирательства свидетели показали: и Крылов, и его бывший коллега вели переговоры о получении отката от сделки.

Уголовное дело Крылова расследовали четыре года, и в октябре 2018 года Мещанский райсуд Москвы признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Следующие пять лет 61-летний мужчина должен провести в колонии общего режима.



Точнее, должен был бы: Крылов подался в бега, когда дело передали в суд. А его бывший коллега Житлов, чье дело выделили в отдельное производство, сбежал еще раньше. И был объявлен в международный розыск.